Un traffico chilometrico, da questa mattina, sta paralizzando la Pontina causando vari disagi alle persone in viaggio. La causa, come al solito, un incidente che ha visto coinvolto, all’altezza del Centro Commerciale di ‘Aprilia due’, un camion che nel fatto è finito per ostruire tutta la corsia.

Sul posto la Polizia Stradale di Aprilia che sta cercando quanto prima di ripristinare la circolazione e far defluire i chilometri di coda.