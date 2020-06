Calandrini (FdI): “Il centrodestra resti unito. Pronti al dialogo”

Il senatore Nicola Calandrini, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, invoca l’unità del centrodestra per le elezioni comunali del 2020, e spiega le ragioni per le quali ciò non si sta verificando in alcune zone della provincia, come Fondi e Terracina.

“L’unità del centrodestra per Fratelli d’Italia è un valore irrinunciabile. Se alle imminenti elezioni amministrative in provincia di Latina ciò non sta avvenendo – sostiene il senatore pontino – è perché altri non hanno voluto sentire ragioni. Fondi e Terracina partivano da due situazioni speculari, con due amministrazioni di centrodestra uscenti. Tuttavia a Fondi Fratelli d’Italia è stata completamente esclusa dalla coalizione che ha scelto di candidare in continuità il sindaco facente funzioni Beniamino Maschietto. I tentativi di dialogare, portati avanti da Fratelli d’Italia a tutti i livelli, sono stati respinti. Non ci siamo persi d’animo, e abbiamo trovato in Giulio Mastrobattista il miglior candidato sindaco che potessimo offrire alla città.

A Terracina restiamo aperti al confronto con tutte le forze politiche che si riconoscono nel centrodestra. Abbiamo sempre posto due sole condizioni: pari dignità tra i partiti componenti della coalizione, e la necessità di riconoscere la bontà dell’operato dell’attuale amministrazione Procaccini-Tintari, che è sotto gli occhi di tutti. È da questo che bisogna ripartire.

Auspico – conclude Calandrini – che tutti coloro che credono nell’unità del centrodestra, si adoperino per far sì che a Terracina si possa andare uniti alle prossime elezioni amministrative”.