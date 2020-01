L’Acqua&Sapone centra la decima vittoria consecutiva e si impone a Latina per 9-3. È un Unigross da dieci e lode, con la squadra di Bellarte balzata temporaneamente in vetta in attesa del risultato del Pesaro.

Padroni di casa che restano in partita e sfiorano il pari a metà tempo: Mammarella respinge corto e Rabl a botta sicura sbatte contro il palo. Il prologo al raddoppio che arriva con Dudu, al 13’: finalmente la gioia del primo gol italiano per il 23enne difensore-rivelazione del campionato. E’ un punto di non ritorno per il Latina, che non sembra avere la forza per rientrare in partita e, anzi, crolla prima della pausa sulla botta dalla distanza dell’ex Avellino. Spietata la squadra di Bellarte, si va a prendere anche il poker con Calderolli prima della sirena.

La ripresa è uno scontro tra l’orgoglio dei padroni di casa e la gestione del match di Murilo e compagni. Il divario però è troppo ampio per riservare sorprese. Il quinto gol di Nicolodi ne è la dimostrazione. E come se non bastasse i pontini commettono cinque falli nei primi 10’. Non potendo fermare l’irruenza di Dudu, i giovani di Nitti subiscono anche il 6 a 0 al 12’. Bellarte concede la seconda presenza stagionale a Leandro Liviero, i nerazzurri allentano la tensione e rovinano lo score della serata, permettendo al Latina di segnare tre gol in meno di due minuti: 3-7 a 8’ dalla sirena finale. Nel finale altro tiro libero, che trova il nono gol della serata. Ora si può rifiatare: c’è la sosta, prima del tour de force di febbraio.

LYNX LATINA – ACQUA&SAPONE UNIGROSS 3-9 (p.t. 0-4)

LYNX LATINA: Maggi, Aiello, Schleder, Rabl, Tavares, Palmegiani, Toni Vives, Lo Cicero, Greco, Sportoletti, Johnny, Jander, Bruni, Miserina. All. Nitti.

ACQUA&SAPONE UNIGROSS: Mammarella, Murilo, Calderolli, Jesulito, Jonas, Mambella, Marrazzo, Liviero, Fior, Coco Wellington, Avellino, Nicolodi, Rocha, Dudu. All. Bellarte.

ARBITRI: Sgueglia di Civitavecchia e Pisani di Aprilia, crono Tariciotti di Ciampino.

MARCATORI: nel p.t. 6’20’’ Jesulito (A), 13’ Dudu (A), 18’ Avellino (A), 19’ Calderolli (A); nel s.t. 5’48’’ Nicolodi (A), 7’40’’ Dudu (A), 9’05’’ Coco Wellington (A), 10’10’’ Rabl (L), 11’30’’ Johnny (L), 12’ Jander (L), 15’ Jesulito (A, t.l.), 17’51’’ Rocha (A, t.l.).

NOTE: ammoniti Lo Cicero (L), Rabl (L), Calderolli (A), Nicolodi (A).

