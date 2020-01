La Top volley Cisterna vince il primo set ma poi non riesce ad arginare qualità della Cucine Lube Civitanova che ribalta la situazione e s’impone 1-3 nel match giocato oggi a Cisterna di Latina. Determinante senza dubbio Leal con 19 punti mentre per la Top volley il top- scorer è stato Palacios.

“Abbiamo fatto un avvio di partita di altissimo livello, stiamo facendo quello che ci siamo chiesti di fare per alzare il nostro livello di gioco- ha commentato coach Tubertini alla fine del match- Dobbiamo imparare a gestire un po’ meglio quello che facciamo durante l’arco della partita e secondo me abbiamo fatto esperienza e migliorare ancora. C’erano diverse situazioni fisiche problematiche, ho cercato un po’ di gestirli ma bravi perché sono stati sempre attaccati al match e la Lube ha concesso pochissimo, il livello era molto alto”.

In fase di avvio di partita, coach Tubertini schiera in campo Sottile in palleggio in diagonale con Patry, di banda Karlitzek e Palacios, al centro Rossi e Szwarc con Rondoni libero. Nel corso del match però c’è spazio anche per Caviccini, Peslac, Van Garderen e Onwuelo. La Top volley vince il primo set (25-23) ma il parziale è pieno di alti e bassi. I padroni di casa partono forte e si fanno sentire subito dalla linea dei nove metri con Patry e Karlitzek. Dall’altra parte della rete però la Lube non sta a guardare e fa pesare la qualità di Juantorena cercato spesso dalla pipe di Bruno. Sul 17-19 la Lube chiama time-out, così come sul 19-19 pari dopo l’ace di Karlitzek. La Top volley è determinata e il pubblico la spinge fino al 24-22 e i pontini trascinati da Patry chiudono il parziale (23-25). A metà del set, il libero Caviccini si alterna con Rondoni. Nel secondo set, la Top volley Cisterna non riesce a mantenere il ritmo della Lube che rimette il match in parità vincendo 19-25. La partenza questa volta è tutta della Lube dove Leal sale in cattedra totalizzando sette punti che spingono la sua Lube al 17-20. La formazione di casa non riesce a pungere in battuta mentre i marchigiani creano problemi alla ricezione pontina. La Lube trova continuità e vince anche il terzo set (17-25) con i marchigiani sempre avanti trascinati ancora da Leal e Rychlicki e dal resto della formazione di coach De Giorgi che spinge ed è sempre avanti nel punteggio. Sul vantaggio di 1-2, la Lube la spunta anche nel quarto e decisivo parziale che si chiude 22-25 ma è molto combattuto perché la formazione di coach Lorenzo Tubertini è sempre in partita: sul 13-16 Van Garderen cerca di trovare la giusta continuità al ritorno in campo dopo un problema alla caviglia, poi la Top si riavvicina fino al 16-18 con un break importante e Rychlicki che continua a essere una bocca di fuoco importante per gli equilibri della Lube. Karlitzek non riesce a entrare in serie dalla linea dei nove metri (18-21) e Simon dall’altra parte del campo “picchia” pescando l’ace che vale il 18-23 che di fatto chiude il match.

TOP VOLLEY CISTERNA – CUCINE LUBE CIVITANOVA 1-3

TOP VOLLEY CISTERNA: Peslac, Szwarc 10, Cavaccini (lib.), Van Garderen 11, Sottile, Patry 8, Karlitzek 12, Rossi 9, Onwuelo, Rondoni (lib.), Palacios 14. Ne: Rossato, Elia. All. Tubertini

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Anzani 5, Kovar, Marchisio (lib.), Juantorena 16, Massari, Leal 19, Rychlicki 15, Diamantini 1, Simon 11, Bruno, Balaso (lib.). Ne: D’Hulst, Bieniek. All. De Giorgi

Arbitri: Dominga Lot (Treviso) e Freederick Moratti (Frosinone)

Parziali: 25-23 (31’), 19-25 (27’), 19-25 (27’), 17-25 (27’), 22-25 (31’)

Statistiche: Cisterna: ricezione 40% (21%), attacco 41%, aces 5 (err.batt. 24), muri pt. 8; Civitanova: ricezione 58% (32%), attacco 52%, aces 7 (err.batt. 15), muri pt. 6;

MVP – Rychlicki (Lube)

Spettatori: 1.680

