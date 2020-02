Trasferta combattuta per il Linx Latina che cade al Paladosson. Dopo la lunga sosta i nerazzurri tornano in campo giocando il match valido per la ventesima giornata di campionato contro il Came Dosson.

Reduce da un gennaio altalenante, ottima prestazione per il Linx che combatte fino all’ultimo minuto. Occasione sfumata per i ragazzi di Nitti, più volte in vantaggio nel corso del match.

Finisce 5-4 per i padroni di casa che a pochi secondi dalla fine sbagliano anche un calcio rigore con un tiro alto di Juan Fran.

CAME DOSSON-LYNX LATINA 5-4 (3-3 p.t.)

CAME DOSSON: Pietrangelo, Vieira, Igor, Grippi, Schiochet, Belsito, Bacchin, Coghetto, Giuliato, Juan Fran, Bertoni, Daniel Ramos, Ditano, Azzalin. All. Rocha

LYNX LATINA: Maggi, Aiello, Rábl, Palmegiani, Johnny, Tavares, Jodi Vives, Lo Cicero, Greco, Jander, Bruni, Menichella, Sportoletti. All. Nitti

MARCATORI: 6’35” p.t. Jander (L), 8’01” Belsito (C), 8’54” Jodi Vives (L), 9’51” Vieira (C), 15’44” Schiochet (C), 19’51” Jander (L), 0’14” s.t. Palmegiani (L), 3’51” Grippi (C), 4’07” Vieira (C)

AMMONITI: Lo Cicero (L), Bertoni (C), Igor (C), Belsito (C), Vieira (C), Aiello (L)

ESPULSI: al 19’50” del p.t. Igor (C) per somma di ammonizioni, al 19’49” del s.t. Aiello (L)

NOTE: al 19’49” del s.t. Juan Fran (C) fallisce un calcio di rigore

ARBITRI: Daniele Biondo (Varese), Saverio Carone (Bari) CRONO: Fabio Pozzobon (Treviso)

