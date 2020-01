Nel recupero della penultima giornata del girone di andata, il Podgora di mister Ciro Crescenzo demolisce con un secco 0-3 i padroni di casa del città di Aprilia. Anche oggi all’ “Arturo Toscanini” c’era un leggero vento, ma la partita si è disputata regolarmente. Il Podgora si presenta con il classico 3-4-2-1, e trova inizialmente qualche difficoltà con i padroni di casa che trovano qualche imbucata che mette in apprensione la difesa borghigiana. Poi però il Podgora sale in cattedra, con Marangon che dopo una grande azione calcia al lato di poco, e Pop che da sinistra non trova lo specchio della porta. Poi al 26’, punizione di Spada da 30 metri, respinta corta di Di Genova e Bellini sblocca il risultando segnando da due passi. Il Podgora si scioglie: verticalizzazione per Pop, che supera un difensore, e a tu per tu col portiere trova il 2-0, e si chiude il primo tempo. La ripresa vede ancora protagonista il Podgora, poi però per una ventina di minuti i padroni di casa chiudono gli ospiti nella loro metà campo, ma due grandi interventi di Baccari mantengono inviolata la porta bianco-blu. Entrano Morelli e Zimbardi, e a 5 minuti dal termine, il Podgora attacca da destra, Zorzan riceve palla, e passa a Zimbardi che a porta vuota trova il 3-0 finale. Finisce così: il Podgora scala la classifica, e si prepara ad ospitare la capolista Nettuno.

“Non è stata una partita bellissima – afferma mister Ciro Crescenzo a fine gara – però la squadra ha risposto presente dopo la sconfitta di Pomezia, ed era quello che volevo vedere. Ci sono state tante prestazioni positive dei ragazzi, e domani torniamo ad allenarci per affrontare una grande prova, che ci dirà a che punto è il nostro percorso di crescita.”

