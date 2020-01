Latina Calcio colpito dall’influenza: in forse Garufi, Sanna e Fatati

L’influenza ha colpito anche il Latina Calcio 1932. La squadra potrebbe dover fare a meno, domani 11 gennaio, proprio a causa del virus che li ha colpiti, di Garufi, Sanna e Fatati. I tre giocatori potrebbero non essere disponibili per la partita contro il Latte Dolce.

Assenti dalla scena anche Begliuti (risentimento muscolare al bicipite femorale) e Marco Gaeta (trauma distorsivo del ginocchio destro). Squadra decimata quindi, ma con tanta voglia comunque di ripartire.

In partenza oggi invece ed in parte recuperato Alessandro Ranellucci, il centrale difensivo assente dai campi da circa due mesi e che proprio per domani sarà a disposizione di mister Maurizi a Sassari. Definito anche il transfer per Alexander Muci il portiere proveniente dal Lugano classe 2000 che da domani potrà vestire i colori nerazzurri.

