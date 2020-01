Calvi su Ztl: “E’ stata un fallimento, occorre ripensare al progetto”

“La Ztl a Latina è stato un fallimento, necessario riaprire il centro durante i giorni feriali”. Alessandro Calvi, consigliere comunale di Forza Italia, invoca il “coraggio di cambiare una scelta errata” e “l’umiltà di ammettere che la Ztl sta contribuendo ad uccidere l’economia di Latina”.

I negozi chiudono, le saracinesche si abbassano. Il centro non è più quello di una volta, lamenta il consigliere. “Questa scelta – afferma Calvi parlando della Ztl – anziché incentivare l’incontro e la socializzazione tra le persone rappresenta un deterrente costringendo i cittadini ad incontri fugaci ormai solo nel fine settimana oltre che alla sofferenza delle attività commerciali. L’umiltà di dire che la pista ciclabile in centro non può giustificare, considerato che è praticamente inutilizzata, la chiusura di un’intera area. Il coraggio di cambiare delle scelte, errate come ho sempre sostenuto anche in passato, e di mettere al centro, concretamente, il bene comune”.

Per il consigliere Calvi è giunto il momento di ripensare al progetto, chiudendo i varchi solo nel fine settimana e consentendone l’accesso gli altri giorni. Ma per l’esponente di Forza Italia c’è anche un’altra cosa da fare: accelerare sulla nomina di un assessore alle attività produttive “di cui Latina è privo ormai da sette mesi, incontrando i commercianti, le associazioni di categoria, le altre forze politiche, non per fare propaganda ma per capire tutti insieme, come arginare questa emorragia non solo di negozi e occupazione ma di vita”.

“Latina sta morendo ma possiamo invertire questa situazione. Se ci rimbocchiamo le maniche e non restiamo semplicemente a guardare”, conclude.

LE VOSTRE OPINIONI

commenti