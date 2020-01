Latina Calcio 1932 – Aprilia Racing: chiuso 0-0 il recupero

Oggi alle 14,30 lo stadio Francioni di Latina ha visto giocare il recupero del match della diciassettesima giornata del gruppo G della serie D: Latina Calcio 1932 – Aprilia Racing. I due club, che hanno finalmente tolto l’asterisco della partita in meno non hanno ottenuto i risultati sperati, infatti la partita terminata con uno 0-0 non consente né alla padrona di casa né alla sfidante di uscire fuori dagli ultimi risultati negativi riscossi negli ultimi incontri.

Solo un punto per parte nel recupero del match del girone G di oggi, dove il Latina, con il punto conquistato, sale in sesta posizione con 27 punti, a -4 dalla zona playoff. Mentre l’Aprilia, resta senza vittorie dal 10 novembre, da lì in poi tre pareggi e tre sconfitte, e si trova a 24 punti, a +4 dalla zona playout.

LATINA CALCIO – APRILIA RACING 0-0

Latina 4-4-2: Alonzi; Sanna, Del Duca, Tinti, Esposito; Galasso, Garufi, Begliuti, Mastrone; Cardella, Gaeta. A disposizione: Fieramonti, Iorio, Fatati, Cunzi, Corsetti, Barberini, Teraschi, Atiagli. Allenatore: Maurizi

Aprilia Racing 3-5-2: Manasse; Esposito, Montella, Camara; Vitolo, Crescenzo, Rocchino, Putti, Fe; Corvia, Spano. A disposizione: Cojucaru, Lapenna, Mattia, Oriano, Montella A., Pezone, Conti, Vespa, Zaccaria. Allenatore: Greco

Arbitro: Giacometti di Gubbio. Assistenti: De Santis e Di Bartolomeo di Campobasso.

Prossimo appuntamento con la 19° giornata di campionato Latte Dolce – Latina Calcio 1932 presso lo stadio comunale del Latte Dolce il prossimo 12 gennaio 2020 alle ore 14.30.

