Campionato regionale Lazio-Abruzzo, un successo per la Sakura Karate

Si è svolto a Frascati durante l’intera giornata di ieri il Campionato Regionale Fesik Lazio-Abruzzo, dedicato alle specialità del Kata (forma) e di Kumite (combattimento), per le fasce di preagonisti (mattina) e agonisti (pomeriggio).

Campionato al quale ha preso parte, rappresentando la città di Latina la SAKURA KARATE, affiliata OPES e diretta dall’Istruttrice Sabrina Tucci.

La Sakura Latina, forte di un cospicuo numero di partecipanti di tutte le età, è riuscita a centrare in pieno un grande obiettivo, classificandosi come prima società sia nella specialità del kata che nel kumite, per un totale di 59 prestazioni di podio, divise tra 23 ori, 20 argenti e 16 bronzi.

Il punto di forza della squadra latinense, che ha portato a questi numeri, è stata la capacità di restare uniti durante questi due anni di emergenza sanitaria. Con tutti i mezzi la famiglia Sakura non si è disgregata e appena è stato possibile è tornata ai mezzi consueti per far praticare il karate ai suoi ragazzi, riuscendo così a mantenere un buon livello tecnico ma soprattutto continuando a coltivare sani principi, che ieri si sono visti tutti: la buona educazione, la solidarietà tra compagni, lo spirito del samurai.

Adesso lo sguardo è volto verso due importanti appuntamenti organizzati dalla FESIK: il Campionato Nazionale Preagonisti che si svolgerà ad aprile,a Rimini, e il Campionato Nazionale Agonisti che si svolgerà a maggio, a Montecatini.