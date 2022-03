Giornata nazionale delle malattie del midollo spinale, sfida per l’inclusione de “I Patrioti”

Il prossimo 4 aprile, in occasione della giornata dedicata alle malattie del midollo spinale, alle ore 18 presso la Casa del Combattente di Latina l’associazione culturale “ I Patrioti” presenta il convegno “La sfida per l’inclusione” e che tratterà l’argomento della disabilità nelle sue varie espressioni.

Il mondo delle disabilità umane è estremamente diversificato, riguarda ogni persona ed ogni momento della vita di ognuno di noi.

E questo mondo deve essere pienamente integrato nella vita di tutti, deve essere presente, attivo e non relegato come un universo diverso, a se stante.

Questo incontro sarà solo un punto di partenza per dare spunti alla cittadinanza attiva, alla politica ed ai cittadini della città , spunti che possano diventare motivi di crescita nella direzione di una maggiore integrazione e consapevolezza tra mondo delle disabilità e mondo della piena abilità.

“Questo impegno è come una sfida, una sfida che la nostra città può e deve raccogliere, in onore della sua storia di sensibilità, per attivare il presente e per il futuro prossimo. – afferma il presidente Agostino Mastrogiacomo”

L’incontro è pubblico ed aperto a tutti.