Campoleone, aggredito un 56enne tunisino

Un uomo tunisino di 56 anni è stato aggredito nei pressi della stazione ferroviaria di Campoleone, mentre cercava di fermare un furto: tre individui stavano rubando le ruote di un’auto parcheggiata e, dopo essere stati scoperti, lo hanno assalito prima di fuggire con la refurtiva.

Per le lievi lesioni riportate, l’uomo ha ricevuto assistenza presso l’ospedale dei Castelli Romani. Successivamente, i Carabinieri della Stazione di Aprilia hanno avviato un’indagine che ha portato, nella giornata di ieri, a identificare uno dei responsabili: un ragazzo di 19 anni residente ad Ardea, che è stato deferito in stato di libertà per lesioni personali in concorso.

Gli inquirenti stanno ora continuando le indagini per individuare gli altri due complici del giovane.