Campoverde, Autocross 2021: i risultati delle prime gare

Per il Campionato Regionale di Autocross 2021 “I vincitori della prima tappa”, la prima gara regionale del 2021 si è svolta a porte chiuse con in pista solo piloti, meccanici e staff tecnico, sul circuito Asal Gino Torvò di Campoverde.

È stata la prima delle tre valevoli per il Campionato Regionale 2021, La competizione ha preso il via nella tarda mattinata di domenica 30 maggio con i tempi di qualifica che hanno permesso di stilare la griglia di partenza della prima semifinale che si è corsa intorno alle 13 in seguito, dopo la pausa pranzo, si sono svolte la seconda semifinale e la finalissima, con le premiazioni avvenute intorno alle 16.30.

In classifica per la Categoria A ha visto al primo posto Andrea Micheletti, al secondo Stefano Stagni e al terzo Gianluca Brignone.

Per la C, sul gradino più alto del podio, è arrivato Lorenzo Piccari, al secondo posto Luca Fabbri e al terzo Aldo Consoli . La gara della Categoria D si è chiusa con la vittoria di Fabio Calicchia seguito da Andrea Di Battista e Vincenzo Campagna.

Con la Categoria Sport, Omar Bertani, ha prevalso su tutti, portando al secondo posto Domenico Cardoni e al terzo Angelo Consoli. Mentre la Categoria Kart Cross si è chiusa con al primo posto Domenico Imperatore, al secondo posto Corrado Soldà e al terzo Leopoldo Morelli.

In pista anche la Categoria Drive che ha visto cimentarsi Filippo Caputo, Luigi Festa e Michael Maliziola, rispettivamente al primo, secondo e terzo posto.

Sabato 12 giugno, dalle 10 alle 23, è previsto il prossimo appuntamento per la maratona di Autocross, sempre sul Circuito Asal Gino Torvò di Campoverde, con piloti provenienti da tutta Italia.