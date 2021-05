Covid, 21 nuovi contagi. Open Week AstraZeneca, caos prenotazioni

Il nuovo bollettino Covid diffuso dall’Asl di Latina segnala 21 nuovi casi di positività in provincia.

A referto nessun decesso. Sono invece 67 le guarigioni nelle ultime 24 ore e 2303 i vaccinati. Tre i ricoveri.

Di seguito il dettaglio comune per comune del bollettino SARS COVID-19 del 31/05/2021

Fondi 9

Latina 2

Cisterna di Latina 2

Sabaudia 2

Cori 1

Formia 1

Pontinia 1

Sermoneta 1

Terracina 1

Aprilia 1

Stanotte di sono aperte le prenotazioni per l’Open Week Astrazeneca che si terrà dal 2 al 6 giugno per tutti i maggiorenni, ma non mancano i problemi.

C’è chi sta provando a prenotare il ticket virtuale su first, senza riuscirci perché né sull’app né sul sito web si trova la schermata dedicata ai vaccini.

Nel frattempo, però, sotto il post di Salute Lazio su Facebook si sono moltiplicati gli utenti che hanno detto di essere riusciti a prenotarsi. I tecnici stanno cercando di risolvere quanto prima, dopo che la Regione Lazio aveva postato: “Sono aperte le prenotazioni con ticket virtuale sulla App Ufirst per l’Open Week AstraZeneca Festa della Repubblica dai 18 anni in su, che avrà luogo da mercoledì 2 giugno a domenica 6 giugno in 50 hub vaccinali di tutta la regione. Chi si prenota dovrà presentarsi nel luogo e nell’orario prescelto munito di ticket virtuale e tessera sanitaria.”

Mentre, da domani 1 giugno al 3, verranno vaccinati tutti i maturandi.