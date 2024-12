Campoverde, minaccia il padre e lo aggredisce: poi fugge con auto e portafogli

Una rapina consumata in un contesto familiare è quella che ha visto protagonisti, nella giornata di ieri a Campoverde, un uomo di 38 anni e suo padre, un 65enne del luogo. La vicenda, segnata da violenza e disperazione, si è conclusa con il deferimento del figlio, già noto alle forze dell’ordine, in stato di libertà per il reato di rapina.

Tutto è iniziato nella mattinata, quando il 38enne, in un’escalation di tensione, ha minacciato di morte il padre e lo ha aggredito con un oggetto contundente. Dopo l’attacco, il figlio si è impossessato del portafoglio e dell’autovettura del genitore, dileguandosi senza lasciare tracce immediate.

II 65enne, sconvolto ma deciso a reagire, ha sporto denuncia nel primo pomeriggio presso i Carabinieri di Campoverde. Gli agenti, avviate le indagini, sono riusciti a individuare l’autovettura presso l’abitazione del presunto aggressore. Tuttavia, l’uomo non era presente al momento del sopralluogo. La vittima, intanto, è stata costretta a recarsi al pronto soccorso, dove i medici hanno riscontrato lesioni giudicate guaribili in sette giorni.