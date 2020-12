Cane incastrato da giorni in una ringhiera, salvato dai vigili del fuoco

Paura a Santi Cosma e Damiano per un grosso cane incastrato in una ringhiera. Ieri mattina il personale operativo dei Vigili del fuoco di Latina, è intervenuto per una segnalazione di aiuto per un soccorso ad animale.

Subito è stata inviata una squadra in via Circonvallazione Ferrara, che ha trovato il cagnolone bloccato e impaurito. Da una attenta verifica della situazione sembrerebbe che l’animale sia stato fermo in quella stato da qualche giorno.

E’ stato così contattato il proprietario del terreno, che ha spiegato di non essersi accorto del fatto, anche perché non è il proprietario del cane.

Dopo poco tempo e con operazioni delicate utilizzando cesoie e divaricatore oleodinamico, per non recare ulteriori problemi al povero animale già debilitato, la bestiola è stata liberata e consegnata al veterinario di turno per poi essere trasferita nelle clinica veterinaria per gli accertamenti del caso.