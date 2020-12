Formia e Gaeta, sgombero per le famiglie di via Canzatora

Festa dell’Immacolata fuori dalle loro case per i residenti di via Canzatora, al confine tra Formia e Gaeta. Dopo gli allagamenti dei giorni scorsi dovuti alle forti precipitazioni e alla nuova allerta meteo che dà codice rosso per la criticità di fiumi e torrenti i sindaci dei due comuni, Paola Villa e Cosmo Mitrano, hanno fermato un’ordinanza di sgombero.

La strada era stata la più colpita dal maltempo, molte le abitazioni in cui era entrata l’acqua e anche una tragedia sfiorata, con il signor Giuseppe salvato da due suoi vicini di casa. Il malcapitato, che nell’esondazione del torrente Pontone di 8 anni fa ha perso la moglie, era già stato portato in un appartamento gestito dalla Caritas.

Le altre famiglie, una cinquantina, ieri sera, hanno dovuto lasciare le loro abitazioni. Ancora nei loro occhi la paura e un senso di impotenza. Ingenti i danni.