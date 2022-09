Canoni concessioni impianti sportivi, la giunta Mosca sta con le associazioni

L’Amministrazione Mosca è dalla parte delle Associazioni e di chi ha a cuore lo sport per lo sviluppo psico-fisico soprattutto dei bambini, dei giovani e dei diversamente abili. E’ quanto emerso dal Primo Cittadino di Sabaudia e comunicato con una lettera ai Consiglieri di Minoranza e per conoscenza, agli Assessori e alla Maggioranza.

Problematica, tra l’altro, già in fase di studio da subito dopo l’insediamento del Sindaco Mosca con l’Agenzia delle Entrate di Latina, su indicazioni certe per recepire le aspettative delle Associazioni sportive circa le riduzioni dei canoni.

”La Pubblica Amministrazione – sottolinea il Sindaco, non può agire discrezionalmente in un settore delicato quale è quello dei regimi concessori che incide sulla finanza pubblica e quindi sugli equilibri di bilancio. Ogni riduzione autonoma, infatti, potrebbe configurarsi come danno erariale. Appena ricevuto riscontro dall’Agenzia delle Entrate, sarà mia cura – sottolinea il Sindaco – adottare i conseguenti provvedimenti, comunicandoli ai soggetti interessati”.

Nessuna Società/Associazione verrà, comunque, lasciata sola dall’Amministrazione Mosca.

”L’Ente è disponibile ad ipotesi di riconoscimento di piani di rateizzazione, finalizzati al pagamento della situazione debitoria per gli anni dal 2018 al 2022. Pagamento – spiega il Sindaco Mosca – idoneo a fare cessare lo stato di morosità. Presupposto fondamentale per il rilascio della concessione per usufruire degli impianti sportivi. E’ proprio il pagamento del canone, infatti, a dare accesso all’utilizzo delle strutture sportive, in assenza del quale la concessione non può essere avallata, bensì revocata”.

Non solo. “Per agevolare le Società/Associazioni – conclude Mosca – abbiamo previsto anche la possibilità di ottenere una riduzione dei canoni corrispondenti ai costi sostenuti per la manutenzione straordinaria degli impianti, purché vengano esibiti documenti fiscali e/o contabili”.