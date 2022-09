Damiano Coletta torna a governare la città di Latina. Nonostante l’affermazione evidente nel ritorno alle elezioni in 22 sezioni, Vincenzo Zaccheo non ha superato, pur aggiungendo il voto consolidato delle altre 94 sezioni, il quorum necessario del 50%+1 dei consensi per la vittoria al primo turno. Si chiude dopo quasi nuove ore di spoglio (quello ufficiale ancora in corso), una partita incerta fino alla fine. La città auspica l’inizio di una fase politico-amministrativa meno traumatica.