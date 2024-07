Canottaggio, sogno azzurro alle Olimpiadi 2024: 3 atleti pontini protagonisti

Il sogno azzurro a Parigi 2024 per gli azzurri del canottaggio è partito ufficialmente a Roma nel Salone d’Onore del CONI con la presentazione ufficiale delle formazioni in gara ai Giochi Olimpici e Paralimpici all’ombra della Tour Eiffel.

A fare gli onori di casa, il presidente del CONI Giovanni Malagò, oltre naturalmente a quello del CIP Luca Pancalli, e non sono mancate naturalmente altre figure di vertice del Comitato Olimpico Nazionale Italiano come il segretario generale Carlo Mornati e la vicepresidente Silvia Salis.

Protagonista assoluta comunque, con al suo fianco sempre sia il presidente federale Giuseppe Abbagnale che il direttore tecnico Francesco Cattaneo, è stata la squadra, i 43 ragazzi e ragazze che compongono la spedizione azzurra olimpica e paralimpica di Parigi.

Tre gli atleti della provincia di Latina protagonisti. I terracinesi Matteo Lodo e Matteo Sartori e l’atleta di San Felice Circeo Emanuele Capponi.