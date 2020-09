Carabinieri Latina, il colonnello Vitagliano lascia l’incarico a Lorenzo D’Aloia

Il comandante provinciale dei carabinieri di Latina, il colonnello Gabriele Vitagliano, lascia il capoluogo pontino per un nuovo incarico presso il Comando Generale dell’Arma a Roma. Al suo posto arriverà il colonnello Lorenzo D’Aloia, già comandante del Nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale carabinieri della Capitale.

“Lascio il cuore in questa città – ha detto Vitagliano – per questi 3 anni che sono stati davvero intensi, più che per quelli trascorsi qui durante la mia giovinezza. Ho cercato in questo periodo di orientare ogni attività, anche con la collaborazione delle altre forze di polizia, per migliorare un pochettino la vita di tutti. Lo diranno i latinensi se qualcosa è cambiato”.

“Il ricordo più brutto che ho legato a questo territorio è quello di un padre che uccide i suoi figli sapendo che aveva vestito la stessa uniforme nera”. Si riferisce a Luigi Capasso che ha ucciso le sue bambine, Alessia e Martina, dopo aver sparato alla moglie, ad Aprilia. Nessuno può dimenticare le sue parole quando, ancora non si conosceva la sorte delle due bimbe, fuori dall’abitazione rilasciò una breve dichiarazione: “Temiamo per il peggio”.

“Il ricordo più bello non è facile scovarlo, forse quello di un comune cittadino che quando vado a prendere un caffè in periferia mi riconosce e mi ringrazia, non me personalmente ma quello che rappresento”.