Carabinieri, presentato il Calendario Storico 2025

Nella splendida cornice dell’Auditorium Parco della Musica, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Teo Luzi, ha presentato il Calendario Storico 2025, un’opera che celebra l’impegno dei carabinieri verso i giovani. Con il tema “I Carabinieri e i giovani”, il calendario si propone di promuovere tra le nuove generazioni la sensibilità verso la legalità, l’ambiente e il rispetto sociale, in linea con il lavoro di prevenzione che l’Arma porta avanti nelle scuole italiane.

Il progetto grafico è stato curato dall’artista Marco Lodola, mentre i testi sono stati affidati allo scrittore Maurizio de Giovanni. Attraverso una toccante narrazione epistolare tra un maresciallo e suo figlio, questi affrontano tematiche come il bullismo, la solitudine e il rispetto per l’altro, unendo valori educativi con un linguaggio diretto e attuale. Il Maresciallo si rivolge al figlio, un giovane alle prese con le difficoltà quotidiane e il lutto materno, utilizzando racconti di vita e di servizio per trasmettere un messaggio di speranza e senso civico.

Il calendario di quest’anno, giunto alla sua 92^ edizione, mantiene un legame speciale con il pubblico: stampato in 1,2 milioni di copie e tradotto in varie lingue, è da tempo un oggetto ambito che sottolinea l’importanza del legame tra cittadini e Carabinieri. In parallelo al calendario, è stata pubblicata anche l’Agenda 2025, con storie di de Giovanni che aprono ogni mese, e altre due opere tematiche: il Calendario da tavolo sui “Borghi più Belli d’Italia”, il cui ricavato sarà devoluto agli orfani dei militari dell’Arma, e il Planning da tavolo, dedicato alle missioni internazionali dei Carabinieri.