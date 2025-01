Carenza di organico, in arrivo due nuovi agenti nel carcere di Latina

Due nuovi agenti della Polizia Penitenziaria sono stati assegnati per entrare a fare servizio nella Casa Circondariale di Latina. Un arrivo che garantirà il miglioramento delle condizioni lavorative di chi vive il carcere, alleviando le gravi carenze di organico a cui le carceri fanno sempre più da teatro.

“Queste nuove assunzioni – spiega il il sottosegretario di Stato alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove – si innestano nel percorso intrapreso dal Governo negli ultimi 28 mesi e finalizzato a potenziare gli organici delle Forze dell’Ordine, e in particolare la Polizia Penitenziaria. Presto ci saranno altre assegnazioni: 2568 agenti inizieranno il 185° Corso a maggio 2025 mentre, con la firma del nuovo bando allievi agenti del 15 gennaio scorso, è iniziato il reclutamento di ulteriori 3246 unità”.

“Queste nuovi arrivi – senatore e presidente provinciale di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini – sono una preziosa boccata d’ossigeno per gli uomini e le donne in divisa che lavorano negli istituti penitenziari e dimostrano l’attenzione del Governo Meloni per le esigenze del nostro territorio. Ringrazio il Sottosegretario Delmastro per il suo instancabile impegno verso la Polizia Penitenziaria, continuerò a lavorare al suo fianco per il bene del territorio”.