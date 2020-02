Carnevale a Latina, martedì grasso la sfilata dei carri

Quasi tutto pronto per il Carnevale a Latina. La sfilata dei carri è prevista per il 25 febbraio, martedì grasso. L’amministrazione sta invece valutando altre iniziative da organizzare con le scuole di danza del capoluogo pontino.

Nessuna comunicazione ufficiale, ancora, per la sfilata dei carri perché è in corso la verifica di tutte le autorizzazioni necessarie per la sicurezza. L’evento comunque è stato fissato ed è organizzato, come lo scorso anno, dal Comune in collaborazione con la Pro Loco Latina.

Il percorso anche sarà lo stesso: si parte dal parco Falcone Borsellino (i giardinetti), per raggiungere Corso della Repubblica e piazza del Popolo. Nei prossimi giorni sarà comunicato il programma completo.

Pochi giorni fa la polemica sulla mancata previsione di eventi per la festa di Carnevale a Latina. L’amministrazione fa sapere invece di essere al lavoro per far divertire grandi e piccini in completa sicurezza.

