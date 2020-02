Carnevale a Latina, sfilerà anche carro dedicato ai mondiali di canottaggio

Un carro allegorico per celebrare la Coppa del mondo di canottaggio. La prima prova si terrà ad aprile a Sabaudia e il Carnevale non poteva certo omettere l’evento dell’anno per la provincia pontina.

A Latina la tradizionale sfilata avrà luogo martedì grasso, 25 febbraio, con partenza dal parco Falcone- Borsellino alle 15. L’iniziativa è organizzata dal Comune e dalla pro Loco.

Il corteo seguirà lo stesso percorso dello scorso anno: attraverserà Via delle Medaglie d’Oro e Piazza della Libertà dal lato dell’ex Banca d’Italia, quindi Via Diaz, Piazza del Popolo, Corso della Repubblica, Via Eugenio di Savoia e Largo Caduti di Nassiriya, per poi rientrare in Piazza della Libertà dal lato della Prefettura e ritornare all’ingresso del parco.

I carri saranno intervallati da gruppi di scuole di danza, bande musicali e majorettes.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

