Carnevale di Aprilia, inizierà il 20 febbraio l’edizione 2022

Prenderà via il 20 febbraio 2022, l’edizione 2022 del Carnevale di Aprilia. L’evento presenta diverse novità rispetto all’edizione dello scorso anno.

Due sono gli appuntamenti organizzati dalla Pro Loco di Aprilia anche grazie al contributo dell’ABCA e dell’Associazione Lo Scrigno: il primo è la mostra del Carnevale Apriliano che sarà inaugurata proprio domenica prossima, alle ore 11:00, nei locali del palazzo municipale di piazza Roma. Foto e costumi originali permetteranno ai visitatori di ripercorrere le varie edizioni di uno degli eventi più sentiti in Città, ammirando il lavoro dei carristi e di chi si cimenta nella realizzazione degli abiti. La mostra rimarrà a disposizione di chi voglia visitarla fino al 1 marzo.

Da sabato 26 febbraio, invece, in piazza Roma i cittadini troveranno un’esposizione statica dei Carri Allegorici realizzati in occasione delle passate edizioni. Domenica 27 febbraio è Martedì 1 marzo sono in programma anche una piccola sfilata e degli intrattenimenti per bambini.

“Anche quest’anno la Città ha scelto di non rinunciare al Carnevale, uno dei suoi eventi più amati e partecipati – ha commentato il Sindaco Antonio Terra – l’edizione 2022 è organizzata, proprio come quella dello scorso anno, in versione ridotta. Speriamo proprio di poter tornare a gustare il Carnevale così come lo abbiamo sempre conosciuto, già dal prossimo anno. Abbiamo voluto però utilizzare questa occasione per iniziare ad utilizzare i nuovi spazi all’interno del palazzo municipale per eventi di natura culturale a favore della Città. Proprio questi spazi saranno oggetto di una ristrutturazione, nei prossimi mesi, grazie ai primi fondi ottenuti dal PNRR”.