Stop alla raccolta di carte e cartone a Latina. Ma l’emergenza investe anche altri comuni della provincia pontina tra cui Cisterna, Cori e Pontinia.

La ditta Del Prete ha comunicato lo scorso 30 dicembre alle diverse municipalità e ai gestori dei servizi di igiene urbana interessati di trovarsi al limite degli stoccaggi consentiti dall’autorizzazione in suo possesso e “al fine di evitare qualunque tipo di problematica” di essere costretta a disporre “il blocco dei conferimenti con decorrenza dal 2 gennaio 2020, fintanto non sarà approntato un massiccio piano di ritiri tali da poter riprendere i conferimenti”.

La ditta in questione ha motivato l’accumulo, presso il proprio stabilimento, di circa 3.000 tonnellate di materiale per via di “notevoli difficoltà da parte del Consorzio Comieco nell’effettuare i ritiri richiesti”, nonostante “numerosi solleciti nel corso degli ultimi mesi”.

In conseguenza alla comunicazione della ditta Del Prete, che ha annunciato “l’applicazione delle penali per lo stoccaggio del materiale”, l’azienda speciale Abc – ieri stesso, 2 gennaio – ha informato il Comune di Latina di dover interrompere contestualmente il servizio di raccolta della carta e cartone nel territorio di competenza, precisando che “il blocco dei conferimenti trae origine da una generale situazione di stallo, a monte, dei ritiri del materiale da parte del Comieco”.

Oggi pomeriggio il Comune di Latina ha informato gli utenti che il servizio di raccolta di carta e cartone sarebbe stato interrotto a partire da domani, 4 gennaio. Cosa sia accaduto oggi, 3 gennaio, è difficile da valutare, ma certo è che la ditta Del Prete non ha incamerato ulteriore materiale proveniente da Latina e che quanti sono arrivati all’isola ecologica di via Bassianese per depositare la frazione cellulosica sono andati via senza poterlo fare.

Ad ogni buon conto la soluzione, almeno per quanto riguarda il capoluogo pontino, potrebbe arrivare a breve, ma non proprio dietro l’angolo, in un impianto sulla Prenestina, nel comune di Monte Compatri. Sarebbe questa l’alternativa proposta da Comieco all’Abc. Domani mattina i mezzi dell’Abc tenteranno un primo accesso.

L’emergenza carta e cartone appare in questi primi giorni dell’anno nuovo piuttosto generalizzato. “Gli impianti sono pieni di carta e cartone perché Comieco non riesce a far ritirare la carta dalle cartiere – spiega Silvio Ascoli, direttore di Abc -. Il sistema è saturo: tutti raccolgono ma gli impianti sono pochi (vedi problema frazione umida d’estate, vedi problema frazione plastica in impianti che poi vanno a fuoco, ecc…)”.

Tornando all’interruzione del servizio di raccolta di carta e cartone a Latina, gli utenti fino all’individuazione di soluzioni idonee – ha comunicato il Comune – sono invitati a non conferire sino alla riattivazione del calendario di ritiro. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al numero verde di Abc 800.75.14.63 dal lunedì al venerdì dalle 8 e 30 alle 17.

