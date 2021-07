Casi in forte rialzo, in provincia di Latina 56 nuovi casi di Covid

Il Covid torna a dare pensiero, con l’aumento dei contagi su scala provinciale. Variante Delta o effetto Europei di calcio che se ne voglia dire, sono 56 i nuovi casi nel territorio di Latina. E’ il dato più alto degli ultimi tempi, in cui si contavano fino ad una settimana fa poche unità di casi al giorno.

Il comune più colpito nelle ultime 24 ore è Gaeta, con 15 casi. Seguono nella poco edificante classifica Latina, con 13 casi, Formia con 12 casi.

Meno colpito con 4 casi il comune di Terracina, 2 casi a testa per Aprilia, Sabaudia e Sperlonga. Un caso a testa per Cisterna, Fondi, Lenola, Minturno, Priverno e San Felice Circeo.

Premiazioni

Oggi sono stati premiati gli operatori sanitari dell’ASL di Latina impegnati nella campagna vaccinale e nella gestione della pandemia Covid-19. Un riconoscimento doveroso, in chi è stato sul campo quotidianamente e tutt’ora si prodiga a fronteggiare l’emergenza pandemica, voluto dall’Assessore Sanità della Regione Lazio Alessio Damato e dalla Direttrice Generale dell’ASL di Latina Silvia Cavalli che hanno presieduto la cerimonia di premiazione che presso il Teatro San Francesco in via dei Cappuccini a Latina.