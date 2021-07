Latina, “Qualità dell’abitare”: 27 milioni per riqualificare il Nicolosi e le “Vele”

Latina ottiene un finanziamento complessivo di 27 milioni e 300mila euro per il bando “Qualità dell’Abitare” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Entrambi i progetti presentati sono stati ammessi e finanziati: quello per la rigenerazione urbana riguardo le “Vele” del quartiere Q4 si è classificato al 13esimo posto per un totale finanziato di 15 milioni di euro; l’altro progetto per la riqualificazione del quartiere Nicolosi è al 90esimo posto, per un importo finanziato di 12 milioni e 300mila euro.

Il progetto relativo al quartiere Q4 denominato “A gonfie Vele” è stato presentato dal Comune di Latina come soggetto promotore e dall’Ater di Latina come soggetto attuatore, mentre per il progetto del Nicolosi il soggetto attuatore è il Comune ma prevede comunque una sinergia con l’Ater in quanto porterà, oltre alla riqualificazione del quartiere in ottica smart city (videosorveglianza, illuminazione a led, wi-fi, ecc.) anche un intervento di ristrutturazione dei 70 alloggi ancora di proprietà dell’Ater.

Tutti i tempi per le successive fasi di progettazione, appalto ed esecuzione dei lavori, verranno determinati dalla firma dell’accordo di programma con il Mit nel prossimo passaggio.

“È una notizia importantissima – commenta il Sindaco Damiano Coletta – che accogliamo con grande soddisfazione. Arrivano sul territorio 27 milioni di euro che daranno nuova vita a due quartieri strategici della nostra città. È un segnale forte che rappresenta un primo passo verso la ripartenza e un viatico per altri progetti di sviluppo sui quali stiamo lavorando. Oggi abbiamo la certezza di aver fatto, con l’Ater, un lavoro di squadra di altissima qualità”.