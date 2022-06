Caso di vaiolo delle scimmie a Sabaudia, l’ASL: “Non ci sono bambini a rischio”

L’ASL esclude rischi per minori e specificamente sono gli allievi dell’insegnante di danza di Sabaudia, che ha contratto il vaiolo delle scimmie. Nella giornata di ieri, c’era preoccupazione per i recenti contatti avuto tra il 41enne e alcuni bambini per un saggio di danza. Invece in serata è arrivata la nota della ASL, che riportiamo integralmente.

“In relazione al caso di Monkeypox ricoverato dallo scorso 8/06 presso l’Ospedale S. Maria

Goretti di Latina, si precisa che il Dipartimento di prevenzione dell’ASL di Latina ha individuato tutti i contatti e gestito tutte le persone risultate a rischio, esclusivamente adulti, dalle quali sono stati esclusi soggetti di età pediatrica“.

Sono attenzionati pertanto i soli adulti, la situazione resta pertanto sotto stretto controllo