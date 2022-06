“Le parole che ti dovevo”, il viaggio senza fine presentato al Premio Agro Pontino

Continua il viaggio de “LE PAROLE CHE TI DOVEVO”, libro in cui l’autore di Pontinia Mauro Bianchi racconta in prima persona e attraverso le parole dei familiari e amici, la vita insieme alla figlia Marica prematuramente scomparsa il 23 giugno di quattro anni fa.

Lui imprenditore e presidente della Pallamano Pontinia oggi in Serie A1, lei studentessa, capitano di quella squadra e amante dell’arte e dei viaggi. Passioni e caratteri che si inseguono, avanzano paralleli, si incrociano come nella dialettica quotidiana tra padre e figlia.

Un humus di esperienze, aneddoti, foto, racchiuse nell’opera di Mauro Bianchi, presentata di recente al Premio Letterario dell’Agro Pontino, organizzato dal Comune di Pontinia presso il MAP. Un acronimo che sta per Museo dell’Agro Pontino, in una location che lega il passato al presente. Un po’ come in “LE PAROLE CHE TI DOVEVO – diario un viaggio senza fine”.

L’esperienza di vita racchiusa nelle pagine del libro di cui la voce narrante ha ripercorso alcuni passaggi, dando alla parola la forza dell’emozione autentica che si prova nella lettura.

“Lo dovevo a Marica, alla mia famiglia, ai miei fratelli – dice Mauro Bianchi -. Presi dall’incedere della vita spesso si rimandano conversazioni, immaginando sempre che ci sia molto tempo a disposizione. Sento la vicinanza di nostra figlia e idealmente continua il percorso iniziato quando con gli occhioni sbarrati, appena nata, voleva dirci che sarebbe rimasta volentieri un altro poco nel pancione protettivo della mamma“.

Mauro Bianchi non si definisce un autore, anche se la proprietà di linguaggio è più che promettente per uno come lui, che a 62 anni è all’esordio letterario. “LE PAROLE CHE TI DOVEVO – diario un viaggio senza fine” contribuisce a sostenere le cause di chi si trova in difficoltà e a sua volta sostiene chi è in difficoltà. Alcuni obiettivi sono stati già raggiunti, come il sostegno a delle famiglie ucraine o all’associazione Martina e la sua Luna Onlus. Ma tanti altri ne vuole ancora raggiungere attraverso.

Il libro può essere acquistato sul sito della Pallamano Pontinia, oltre che in altre attività commerciali nel comune di Pontinia (Bar Oratorio Sant’Anna, Centro fisioterapia Mariangela Alviti, PCPoint di Gabriele Vitiello, Bar Colonial) e Latina (Bar As di via Isonzo).