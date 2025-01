Caso Palmerini ABC, il sindaco Celentano: “Piena fiducia”

Il sindaco di Latina, Matilde Celentano, si è espressa, tramite un comunicato stampa, sulle vicende legate alle verifiche da parte dell’Anac sulle ipotesi di eventuali profili di inconferibilità dell’incarico di presidenza dell’azienda speciale Abc a Lorenzo Palmerini

“Mi preme ribadire la mia totale fiducia nei confronti di un professionista stimato, competente e irreprensibile quale è il dottor Palmerini. Si tratta di una figura da me nominata come presidente del Cda di Abc dopo un’accurata istruttoria da parte degli uffici comunali competenti, dai quali ho ricevuto sempre rassicurazioni sulla conferibilità dello stesso con l’incarico assegnatogli”.

“Indipendentemente dall’entità delle verifiche – conclude la prima cittadina della città di Latina – in corso da parte dell’Anac, sollecitata da un esposto, torno a esprimere la mia stima e apprezzamento nei confronti del dottor Palmerini e del lavoro svolto fino ad ora. Da parte nostra, come amministrazione, stiamo predisponendo le memorie e i documenti necessari per rispondere al quesito posto dall’Anac”.