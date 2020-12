Casteforte, 18enne ruba i gioielli del nonno: denunciato per furto

Furto in casa di un uomo a Castelforte. L’anziano si è accorto che in casa mancavano i gioielli che teneva con cura e subito ha avvertito i carabinieri.

I militari hanno immediatamente avviato le indagini e cercato di capire come il ladro fosse entrato nell’abitazione o chi avrebbe potuto portare via gli oggetti di valore. I sospetti sono stati presto indirizzati verso il nipote dell’uomo, con il quale convive.

Il ragazzo, appena 18enne, è stato così denunciato il 4 dicembre scorso. In seguito il ragazzo ha confessato di essersi impossessato dei gioielli in oro di proprietà del nonno, per un valore di 3mila euro. I monili sono stati recuperati e restituiti al legittimo proprietario.