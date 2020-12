Coronavirus, 2 morti e 183 nuovi casi positivi in provincia

Due morti e 183 nuovi casi positivi. E’ questo il resoconto giornalieri della Asl di Latina del 6 dicembre 2020.

Rispetto alla giornata di ieri, sono stati registrati 183 nuovi contagi, distribuiti nei Comuni

di Aprilia (21), di Bassiano (1),di Castelforte (4), di Cisterna di Latina (1), di Cori (2), di Fondi (9), di Formia (7), di Gaeta (7), di Itri (5), di Latina (46), di Lenola (1), di Norma (1), di Pontinia (6), di Ponza (1), di Priverno (18), di Prossedi (1), di Roccagorga (2), di Sabaudia (6), di San Felice Circeo (1), di Santi Cosma e Damiano (2), di Sermoneta (5), di Sezze (12), di Sonnino (5) e di Terracina (19).

Due pazienti Covid, uno di Cori e uno di fondi, sono deceduti.

Arrivano così a 10802 i casi positivi al coronavirus in provincia di Latina dall’inizio della pandemia. Crescono ancora i guariti che sono 3434 in totale. Il numero delle vittime sale a 174. Sul territorio pontino ci sono attualmente 7194 persone positive, di cui 7068 trattate in casa o in isolamento.