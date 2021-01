Cadono calcinacci e calcestruzzo dal Palazzo Key, passaggio vietato ai pedoni

Ancora una volta, cadono calcinacci e calcestruzzo da Palazzo Key, grattacielo incompiuto del capoluogo pontino.

Lo stabile risalente agli anni Sessanta e mai ultimato, è simbolo di un affare immobiliare mai chiarito e di una richiesta di un cambio di destinazione d’uso che non poteva essere accolta perché non c’erano gli spazi adeguati al numero di parcheggi richiesti per legge.

Il Sindaco Coletta, firma così l’ordinanza che impone l’interdizione del traffico pedonale nel tratto sottostante la struttura a causa dello sgretolamento di pezzi di calcinacci e calcestruzzo.

Il Sindaco di Latina, a fronte della situazione di pericolo causata dal continuo degrado del Palazzo Key, ha così ordinato a Servizi “Trasporti” e “Lavori Pubblici” di procedere all’interdizione del transito pedonale e posizionare apposita cartellonistica per avvertire del pericolo in essere.

L’ordinanza emanata è rivolta all’amministratore del condominio di Via Dandolo che, oltre alla cartellonistica e al divieto di transito, dovrà provvedere alla verifica, tramite tecnico specializzato, di altri pericoli ed eseguire, in caso di necessità, immediati lavori.

I lavori di interdizione del Comune di Latina, così come quelli affidati all’ingegner Polese, saranno a carico del custode giudiziario dell’immobile e della Falco Immobiliare srl.