Centri estivi Fondi, pubblicato il bando per l’assegnazione dei contributi

È stato pubblicato sul sito del Comune di Fondi il bando per l’assegnazione dei contributi per il potenziamento dei centri estivi.

Le domande possono essere presentante entro il 30 luglio ed il finanziamento è pensato anche per il recupero dei minori con disagio e stress post pandemico.

Come riportato nella determinazione a firma del dirigente Cosmo Mitrano, verranno valutate positivamente proposte con congruità tra progetto e costi, assunzione di nuovo personale, diffusione e ricadute sul territorio e disponibilità a riservare un determinato numero di posti a minori diversamente abili.

Possono accedere ai contributi i centri estivi e i fornitori di servizi socio educativi territoriali che abbiano precedentemente gestito una struttura per almeno un anno e che possano accogliere un minimo di 10 partecipanti di cui il 30% con disabilità. Le domande, potranno essere presentate a mano o via pec, entro il 30 luglio 2022.

«Si tratta di un bando a cui teniamo molto – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore ai Servizi Sociali Sonia Notarberardino – in quanto consentirà di potenziare attività fondamentali per la crescita e l’educazione dei minori, come il recupero di situazioni di disagio psicologico e lo stress post pandemico nonché altri utili strumenti per l’attivazione e il potenziamento di percorsi educativi e ricreativi. Altre attività che possono essere finanziate con il bando in questione sono quelle correlate allo studio delle materie STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) tra i minori di età compresa tra i 6 e i 14 anni. Il tutto con un’attenzione particolare al reddito per tendere la mano alle famiglie che potrebbero avere difficoltà ad inserire il proprio figlio in un circuito ricreativo o di recupero oneroso».

Il bando completo e il modulo per presentare domanda sono disponibili al seguente link:

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1ME002.sto?StwEvent=102&DB_NAME=n1015099&IdMePubblica=40639&Archivio=