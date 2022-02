Centri per disabili a Latina, iniziati i lavori di ristrutturazione

Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria presso le sedi dei Centri diurni e disabili di proprietà del Comune di Latina.

Il primo immobile ad aprire il cantiere è stato, ad inizio febbraio, quello di Via Legnano, dove i lavori termineranno, secondo il cronoprogramma, a metà marzo. Nell’ultima settimana di febbraio partiranno i lavori nei Centri diurni Casal delle Palme e Salvatore Minenna per terminare a metà aprile. In ultimo, dalla prima settimana di aprile fino a metà maggio, si terranno i lavori presso il Centro diurno Le Tamerici.

“Oggi abbiamo un cronoprogramma che ci consentirà di chiudere tutti i lavori entro la metà di maggio, anche se per esempio il Centro di Via Legnano sarà pronto già a metà marzo – commenta l’Assessore ai Lavori Pubblici Pietro Caschera –. Sono assolutamente fiducioso sul fatto che le tempistiche verranno rispettate. Anzi, approfitto dell’occasione per scusarmi con le famiglie degli utenti se sono stati costretti a sopportare alcuni disagi legati all’esecuzione di questi lavori”.