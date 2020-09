Covid, La Sabaudia Nostrana chiude per sanificazione in via precauzionale

Il titolare del negozio di alimentari La Sabaudia Nostrana ha deciso di chiudere i locali volontariamente per qualche giorno per una profonda sanificazione. Anche i dipendenti saranno sottoposti ai tamponi. E’ stato lo stesso imprenditore a comunicare la scelta sulla pagina Facebook dell’esercizio commerciale “in modo da garantire – ha scritto – la massima trasparenza, sicurezza, e spegnere il vociferare della cittadinanza …. ringrazio tutti”.

Già in precedenza aveva addirittura postato il risultato del suo tampone negativo per tranquillizzare tutti, ma a quanto pare non è bastato. “Vi informo che il mio tampone Covid è negativo. Vi informo perciò che l’imprenditore di Sabaudia positivo non sono io. La notizia diffusa era un po’ troppo generica e poteva far sembrare che fossi io…. un abbraccio a tutti”.

Si riferisce alla persona che qualche tempo fa aveva partecipato a una festa a Roma, era stata contagiata e poi tornando a Sabaudia aveva contagiato a sua volta altre 7 persone. Il link però resta unico e l’imprenditore non è il titolare dell’alimentari. Anche la chiusura del negozio è su base volontaria, perché non risultano provvedimenti né della Asl nel del Comune che lo obbligassero allo stop temporaneo dell’attività.