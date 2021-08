Champions Faiti, Hosteria La Bonifica vince la prima edizione del torneo

Si è conclusa la prima edizione della Champios League Faiti. Il torneo, organizzato da Tullio Fiaschetti, col patrocinio tecnico disciplinare dell’Opes Comitato Provinciale di Latina, ha visto prevalere al termine di una finale agguerrita e al cardiopalmo, l’Hosteria La Bonifica.

Il team del presidente Cascarini, partiva subito forte, portandosi sul doppio vantaggio grazie a un ispiratissimo Greco e alla marcatura di Daniel Cepa. Veemente era la reazione della squadra in maglia azzurra, che sfioravano parecchie volte la rete, negata solo dalla grande prestazione dell’estremo difensore Cacciotti. Craciun accorciava le distanze, ma ancora il solito Greco ristabiliva il doppio vantaggio. Il forcing finale di Vasilescu e compagni però, portavano prima alla rete all’autogoal, e poi alla zampata di Rashkov che riequilibrava il match, proprio sul fischio di

chiusura. La gara andava ai tempi supplementari, con Greco che sanciva di fatto la vittoria dei suoi, rendendo poi vani gli ultimi tentativi di LGF Trasporti.

Al termine della partita il via alla cerimonia di premiazione con riconoscimenti, oltre per le due squadre finaliste, per Marius Iancu come miglior portiere e Traian Iancu come capocannoniere.

HOSTERIA LA BONIFICA – LGF TRASPORTI 4 – 3

Hosteria La Bonifica: Cacciotti, Caminati, Cepa D., Cepa O., De Bonis, Greco, Narciso, Pardo M., Romeo,

Zimbardi.

LGF trasporti: Iancu M., Constantin, Craciun, Iancu T., Rashkov, Saoud, Toma, Vasilescu.

Marcatori: Greco 3, Cepa D.(HB) Craciun, Autogoal, Rashkov (LGF).

Arbitro: Roberto Paoletti (Opes Latina).