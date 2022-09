Che cos’è una puleggia dell’albero motore e perché è necessaria?

Ogni auto moderna è composta da parti molto difficili da raggiungere e quindi da sostituire. Il motore a combustione interna ha un albero a gomiti la cui funzione è quella di sincronizzare le valvole con i pistoni. Il funzionamento dell’albero a gomiti, a sua volta, è assicurato dalla cinghia e dalla puleggia. Inoltre, come si può intuire, tutti i componenti citati sono piuttosto difficili da riparare ed è meglio conoscere i segnali di pericolo in anticipo. Oggi parleremo della puleggia dell’albero motore, che si presenta sotto forma di un piccolo disco. Questo elemento, apparentemente banale, svolge in realtà una delle funzioni più importanti, ovvero la trasmissione della coppia. In questo articolo parleremo dello scopo della puleggia, dei motivi per cui può essere danneggiata e dei “segni” che indicano problemi con il componente

Ruolo della puleggia dell’albero motore.

Per cominciare, quindi, cerchiamo di capire cos’è la parte sopra descritta e dove si trova esattamente. La puleggia dell’albero a gomiti fa parte della trasmissione della cinghia di distribuzione e di altri meccanismi ausiliari del motore a combustione interna. Questa affermazione è corretta sia per i veicoli a benzina che per quelli diesel. Come abbiamo già detto, la puleggia è di dimensioni piuttosto modeste e si trova nella parte anteriore dell’albero motore. La rotazione della puleggia dell’albero motore viene trasmessa alla pompa di raffreddamento, all’alternatore, alla pompa idraulica e così via attraverso la cinghia di distribuzione. In parole povere, le pulegge hanno il compito di ridurre al minimo la temperatura della cinghia (importante perché sono sempre in movimento), di ammortizzare le situazioni in cui la dinamica e i modelli di rotazione cambiano e di bilanciare l’albero motore durante il funzionamento. È giusto dire che la puleggia non è spesso un problema per il proprietario dell’auto, perché la sua durata è abbastanza lunga (fino a diverse decine di anni). Tuttavia, se si verifica una rottura, è bene ricordare che la riparazione di questa parte è mitica e dovrà essere sostituita. E non è strano, perché le case automobilistiche utilizzano tecnologie di fusione e tornitura particolari per la produzione di pulegge. È improbabile che si trovi in un’officina di automobili. È più facile ed economico acquistare un pezzo nuovo.

Cause e prime “chiamate” del difetto della puleggia.

Purtroppo, l’unico modo per capire se la puleggia è rotta è raggiungerla e ispezionarla. Tuttavia, come si fa a sapere quando è il momento di ispezionarlo? È semplice, basta prestare attenzione ai cosiddetti segnali che la vostra auto emette. Cominciamo:

Se si notano strane vibrazioni quando si è all’interno dell’auto, è il momento di rivolgere l’attenzione alla puleggia.

A volte un rumore di battito che si verifica improvvisamente quando l’auto sta accelerando o decelerando segnala un malfunzionamento.

Anche la cintura merita un’occhiata. Poiché è direttamente collegato alla puleggia, la comparsa di un caratteristico fischio può indicare il suo malfunzionamento.

Un altro segno è l’arresto completo del motore.

Se vi siete trovati di fronte a quanto descritto sopra, è il momento di entrare nell’auto e di effettuare un’ispezione visiva per trovare una risposta alla domanda: “Cosa c’è che non va? In questo caso, diversi fattori dovrebbero mettervi in guardia, indicando l’usura della puleggia:

In caso di perdita di olio, si verifica un processo che fonde la gomma e ne modifica la forma. Se c’è un problema con la puleggia, si noteranno danni alla gomma e al mozzo. Se la cinghia di distribuzione è stata sostituita di recente o se si è certi che non sia usurata, controllare che non ci siano crepe. Se ci sono, avete un problema con la parte di cui stiamo discutendo.

A loro volta, le ragioni per cui un pezzo si guasta sono molteplici. Almeno, se l’auto è usata e l’avete acquistata in un mercato secondario, potreste non sapere per quanto tempo la puleggia ha girato con l’ultimo proprietario, se è stata cambiata e di che qualità è quella nuova. Inoltre, si verificano problemi nella fase di selezione dei pezzi di ricambio. Se si sbaglia, è improbabile che il pezzo si adatti. In caso contrario, si verificherà un malfunzionamento, producendo continuamente rumori insoliti e danneggiando i meccanismi nelle vicinanze. Anche un uso scorretto può essere la causa di una rapida usura. Se il pezzo viene a contatto con acidi, oli o elementi alcalini, non durerà a lungo.

