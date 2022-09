Pesantissima sconfitta del Latina sul campo del Catanzaro. Un netto 5-0 che va oltre le più negative previsioni rispetto a due squadre di caratura diversa. Tanta buona volontà, che pure sul 3-0 hanno provato a giocare la partita in maniera dignitosa, finendo per essere travolti dai calabresi. Un dazio da pagare in tre giorni contro formazioni eccellenti per la categoria. Adesso, coperti e allineati è il caso di rimettere insieme i cocci di una serata da dimenticare e pensare al Giugliano, di dimensioni più vicine a quelle dei pontini.

Cronaca

Catanzaro con il pallino del gioco si dall’inizio, ma deve aspettare 36 minuti per sbloccare la partita. Situm approfitta di una respinta di Cardinali su un tiro di Sounas e da pochi passi insacca la rete dell’1-0. La ripresa è tremenda e inizia con il raddoppio di Iemmello, bravo a ricevere palla sulla trequarti, puntare la porta e scagliare il destro imparabile per Cardinali.

Il Latina prova a reagire, ma al 10’ subisce in contropiede il tris di Sounas, che trova l’angolo basso su uscita di Cardinali.

Ad una conclusione di Carletti, che impegna Fulignati, risponde tre volte Cardinali negando il poker al Catanzaro. Cambi in serie per Di Donato, che cerca di riaprire una partita in realtà già finita e amplificata dai gol in sequenza di Curcio e Cianci a ridosso del novantesimo.

Catanzaro-Latina 5-0

U.S. Catanzaro 1929: Fulignati, Martinelli, Verna, Iemmello (32’ st Cianci), Scognamillo, Ghion (14’ st Welbeck), Brighenti, Sounas (25’ st Bombagi), Vandeputte, Biasci (14’ st Curcio), Situm (25’ st Tentardini).

A disp. Rizzuto, Sala, Pontisso, Gatti, Mulè, Cinelli, Megna.

All. Vivarini

Latina Calcio 1932: Cardinali, Esposito Ant. (19’ st Di Mino), Giorgini, Amadio (26’ st Barberini), Sannipoli, Carletti (19’ st Margiotta), Rosseti (26’ st Fabrizi), Celli, Bordin, Esposito And., Teraschi (37’ st Cortinovis).

A disp. Tonti, Giannini, Rossi, Nori.

All. Di Donato

Marcatori: 36’ pt Situm (C), 47’ st Iemmello (C), 55’ st Sounas (C), 86’ Curcio (C), 89’ Cianci (C)

Arbitro: Alessandro Di Graci di Como

Assistenti: Amedeo Fine di Battipaglia – Fabrizio Giorgi di Legnan

Quarto uomo: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore

Ammoniti: 27’ pt Rosseti (L), 58’ st Brighenti (C), 66’ st Curcio (C). Angoli: 3-3. Recupero: pt 3’, st 2’

Note: 6061 spettatori di cui 24 ospiti