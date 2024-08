Chiude la Casa del Dolce a San Felice, la fake news messa in giro da ignoti

Degli ignoti, simulando graficamente la stesura di un lancio di agenzia di stampa, hanno montato ad arte la notizia inerente a presunti controlli da parte di Nas e Asl presso la nota pasticceria Casa del Dolce a San Felice Circeo. Controlli, che a detta della falsa notizia, avrebbero riscontrato la presenza di escrementi di ratto e che avrebbero successivamente comportato alla chiusura del punto vendita.

In verità non è accaduto nulla, se non il danno di immagine nei confronti di un’attività ormai storica sia per il territorio di San Felice Circeo e sia per la provincia di Latina. Con una nota, diffusa agli organi di stampa, l’amministrazione ha voluto prendere le parti della ‘Casa del Dolce’ e assicurare vicinanza ai titolari scossi dalla fake news messa in giro:

“Condanniamo fermamente quanto accaduto in questi giorni – afferma il Sindaco, Monia Di Cosimo – con la diffusione di finte notizie inerenti alla chiusura della “Casa del Dolce”. Nel manifestare la vicinanza ai titolari e ai lavoratori di questa storica attività del paese, vittime di questa bieca azione diffamatoria, ci preme sottolineare che non è mai stata neppure segnalata la presenza di roditori all’interno del centro abitato, atteso che è prioritario, per il nostro Comune, assicurare la pulizia e prevenire la presenza di animali e insetti infestanti mediante azioni mirate”.