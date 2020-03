Chiusa casa di riposo per anziani a Latina, il Nas: senza autorizzazioni

Chiusa la casa di riposo per anziani Villa Giovanna, a Latina. La responsabile aveva richiesto l’autorizzazione nel 2014, ma nel 2015 era stata negata. Contro questo provvedimento aveva fatto ricorso al Tar e anche il tribunale amministrativo ha rigettato la sua richiesta.

Gli ispettori del Nas di Latina, coordinati dal comandante Egidio Felice, hanno appurato che la struttura era arredata per gestire una attività ricettiva di comunità alloggio per anziani, ma risultava in gran parte priva dei requisiti funzionali richiesti per legge.

Per questo i carabinieri del nucleo antisofisticazione hanno chiesto la chiusura che è stata disposta con ordinanza del Comune di Latina. I tre ospiti della casa per anziani saranno riportati nelle loro famiglie o spostati in altre strutture.