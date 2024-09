Chiuso il ciclo precampionato della Latina Basket, ora testa al Chieti

L’ultimo test ha chiuso il ciclo precampionato per la Latina Basket che ha ricevuto al “Vittorio Veneto” la Paperdi JuveCaserta. Martedì 24, inizierà la settimana che porterà la compagine pontina al primo appuntamento della regular season. Domenica 29 settembre, infatti, alle 18, la Latina Basket sfiderà il Chieti 1974 al PalaTricalle.

Dopo questo mese di preparazione, queste sono le impressioni di coach Origlio: “Abbiamo chiuso il ciclo del nostro precampionato con l’amichevole con Caserta. Nel corso di queste settimane di preparazione, soprattutto in occasione delle partite amichevoli, ci siamo concentrati più su di noi per vedere la nostra crescita fisica, tecnica e mentale. È stato un precampionato in cui abbiamo giocato tanto, esattamente come da programma, perché la squadra e lo staff erano nuovi, così’ come l’ambiente, quindi l’obiettivo era quello di conoscerci meglio soprattutto da un punto di vista tecnico, ma anche emotivo, perché quando si gioca si esprimono anche emozioni.

Nei primi 30 giorni giocheremo 7 partite, per cui dovremo avere, sicuramente, la capacità di resettare sempre, sia nel bene, che nel male. Credo che sia stato un precampionato importante, perché abbiamo fatto delle prove tecniche per capire cosa possiamo portarci all’ inizio e cosa aspettare per migliorare alcuni aspetti tecnici”.