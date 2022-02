La marcia play-off del Latina, dopo la Turris arriva subito il Picerno

Un Latina smagliante, ben oltre quanto il risultato finale possa far pensare, riprende subito il passo e batte la Turris.

Un 3-1 che consente ai pontini di rientrare nel perimetro play-off e prepararsi nel migliore dei modi allo scontro diretto di martedì a Picerno.

Gli unici difetti sono state le troppe occasioni fallite per chiudere i conti e l’infortunio di Esposito uscito zoppicante dal campo. Domani la prima valutazione medica.

Cronaca

Primo tempo molto veloce, combattuto colpo su colpo. Il primo tiro in porta coincide con il vantaggio del Latina, costruito sull’ asse Ercolano – Carissoni e suggellato da Sane, che aggira la marcatura ed azzecca il sinistro deviato da Sbraga.

Il gol stana la Turris, che soffre la velocità pontina, alla base del raddoppio del 22′. Tessiore lancia Carletti, aggancio sontuoso, bravo nell’attirare nella trappola del fallo Loreto. E’ rigore e lo stesso bomber nerazzurro spiazza Perina.

Sulla respinta incerta di Cardinali al tiro di Sbraga, viene favorito il comodo appoggio in rete di Nunziante. Ma il Latina non sente il contraccolpo e potrebbe rifarsi in altre due occasioni.

Nella ripresa ancora tante occasioni, finalmente al 46’ Jefferson attende l’inserimento di Barberini che libera il grido di gioia per il primo gol da professionista.

Tabellino

Latina – Turris 3-1

Latina Calcio 1932 (3-5-2): Cardinali, Sarzi Puttini (27’ st De Sasntis), Giorgini, Amadio, Di Livio (32’ st Barberini), Carletti (32’ st Andrade Siqueira), Sane, Tessiore, Carissoni, Esposito (27’ st Celli), Ercolano (9’ st Teraschi). A disposizione: Ciammaruconi, Tonti, Palermo, Atiagli, D’Aloia, Rossi. Allenatore: Di Donato.

SS Turris Calcio 1944 (3-4-3): Perina, Loreto, Franco (13’st Santaniello), Sbraga, Bordo, Leonetti (11’ pt Zampa), Ghislandi, Manzi, Pavone (31’ st Nocerino), Nunziante, Finardi (13’ st Giannone). A disposizione: Abagnale, Colantuono, Di Nunzio, Iglio. Allenatore: Salvatore.

Arbitro dell’incontro: Enrico Maggio di Lodi.

Assistenti: Egidio Marchetti di Trento e Ivano Agostino di Cinesello Balsamo.

Quarto Ufficiale: Gilberto Gregoris di Pescara.

Marcatori: 18’ pt Sane (L), 23’ pt Carletti (L rig.), 33’ pt Nunziante (T), 46’ st Barberini

Ammoniti: 43’ st Loreto (T), 44’ st Carissoni (L)

Espulsi: 47’ st Giuseppe De Chiara (fisioterapista del Latina Calcio 1932)

Recuperi: 2’ pt; 5’ st.

Angoli: Latina Calcio 1932 3 SS Turris Calcio 1944 3

Note: Spettatori totali 1043