Ciclismo, a Velletri la 3° tappa del Giro dell’Agro Pontino

Il “Giro dell’Agro Pontino” di Opes riparte con la 3a tappa che avrà luogo a Velletri, con l’organizzazione della Asd Center Bike.

Domenica 23 maggio i ciclisti si troveranno davanti 8 km a giro per 8 giri complessivi, un totale di 64 km di percorso con partenza dal ristorante Sole Luna.

Il raduno è fissato alle 7.30 e lo start alle 8.30. Il percorso seguirà via Sole Luna, S.P. 87/b Velletri/Nettuno per 4 km fino all’intersezione con via Passo dei Coresi, proseguendo poi in via Carano per poi tornare al punto d’inizio.

Intatp resta ancora da stabilire la data di recupero per la tappa della Asd Nettuno annullata la scorsa domenica per emergenza legata al Covid.

Il “Giro dell’Agro Pontino” è un evento di interesse nazionale pertanto viene realizzato nel rispetto delle norme anti-covid. In linea con tutte le misure volte al contrasto della diffusione della pandemia, le iscrizioni potranno avvenire solamente online effettuando una ricarica su Post Evolution n. 5333 1711 1507 7204 – Codice Fiscale QTTLNZ55R25I634P ed inviando la ricevuta di avvenuto pagamento (foto o PDF), insieme a nome società e lista atleti iscritti, tramite WhatsApp, al numero 3487953938.

Le iscrizioni si chiudono il venerdì prima della gara alle ore 22, non si accettano adesioni la mattina presso il ritrovo gara.

Inoltre, tutti i partecipanti saranno tenuti a consegnare la mattina della gara, un’apposita autocertificazione Anti-Covid.