Ciclismo, domenica in sella con il I° Memorial Fulvio Fiormonti

Torna l’appuntamento domenicale con il Giro dell’Agro Pontino di Opes.

L’appassionante circuito ciclistico è pronto ad andare in scena con una nuova tappa che è in calendario per il 10 ottobre 2021.

La gara numero dieci realizzata da inizio stagione, è organizzata dal Fiormonti Team ed è intitolata al primo “Memorial Fulvio Fiormonti”.

Gli atleti saranno suddivisi come ogni domenica, in due partenze differenti per garantire omogeneità sportiva durante le competizioni. Abbiamo lasciato il plotone a Sezze. Lo ritroveremo dunque alle prese con il territorio di Priverno. Il percorso di gara si snoderà dopo la partenza del serpentone colorato da via Prof. Antonio Caradonna, per dirigersi in via Madonna delle Grazie, SS ex 156, S.P. Marittima Seconda, (via Marittima di Mezzo Agosto) e rientro su via Antonio Caradonna. Inizieranno il giro che conta 11 km si ripeterà per sei volte per un totale di 66 km.

Il ritrovo dei ciclisti è fissato alle ore 8 da via Prof. Antonio Caradonna presso il parcheggio dell’IN’S con partenza alle 9.

“Dopo un brevissimo stop riprendono le gare del Giro dell’Agro Pontino – commenta Michele Romaggioli responsabile del Ciclismo Opes – ripartiamo da Priverno con l’organizzazione dell’asd Fiormonti Team. Vi aspettiamo per il consueto appuntamento domenicale con il circuito Opes che animerà ancora una volta le nostre bellissime località coinvolgendo tanti appassionati del settore”.

La gara si realizzerà come sempre nel rispetto delle norme anti-covid e la partecipazione sarà riservata agli atleti delle squadre iscritte.

Le iscrizioni, in linea con tutte le misure volte al contrasto della diffusione della pandemia, sono online, tramite ricarica su Post Evolution n. 5333 1711 1507 7204 – Codice Fiscale QTTLNZ55R25I634P ed inviando la ricevuta di avvenuto pagamento (foto o PDF) insieme a nome società e lista atleti iscritti su WhatsApp, al numero 3487953938.

Le iscrizioni si chiuderanno oggi alle 22 e non si accetteranno adesioni la mattina presso il ritrovo gara.

Per non perdere tutti gli sviluppi è possibile seguire i canali social dedicati agli eventi ciclistici 2021 su www.opeslatina.it, sulle pagine Facebook Opes Latina e Opes Ciclismo, su Instagram Opes Latina e girodellagropontino. Per ulteriori informazioni scrivere alla mail ufficiale ilgirodellagropontino@gmail.com.