Ciclismo Opes, domenica a Cisterna con l’asd Sportland

Tutto è pronto per la decima tappa del Giro dell’Agro Pontino Opes. Parliamo del Trofeo Sportland, Memorial Andrea Maceroni, che si terrà il 29 maggio 2022 a Cisterna. In scena sotto la guida di una nuova società, la asd Sportland, new entry 2022 tra le fila del circuito ciclistico, che domenica ne curerà gli aspetti tecnici.

“Con la prossima tappa, spazio ad una nuova società ciclistica che è entrata a far parte del Giro dell’Agro Pontino in questa stagione 2022 – commentano dalla Commissione Ciclistica Opes – Realtà affidata alle mani esperte del presidente Dario Pichi, che già solamente nella presentazione del nuovo percorso, ha saputo dimostrare coraggio ed impegno, nonché serietà. La gara – proseguono – sarà intitolata ad Andrea Maceroni, giovane appassionato ciclista scomparso poco tempo fa. La corsa si snoderà su di un percorso di 20 km tra Cisterna, Cori e la località di Doganella. Avrà un tratto a salire verso Cori, che ripetuto per ben tre volte, creerà una selezione naturale. Ma al tempo stesso, sarà presente anche una parte che riporterà verso l’arrivo, molto veloce che ben si presta a colpi di mano. Lo spettacolo sarà assicurato”.

Si partirà dunque a Cisterna di Latina, in Via Tivera, presso Bar Distributore 4 Streets. Il ritrovo è alle ore 7:30 e lo start ufficiale sarà dato alle 9.

Il percorso di 60 km interesserà: via Tivera (4 strade), via Cori Cisterna, via Le Pastine, via Corana, Largo Luigi Galamini, via Ninfina II e rientro in via Tivera.

Per tagliare il traguardo, il tracciato dovrà essere ripetuto per tre volte.

Per non perdere tutti gli sviluppi di gara è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su www.opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com.