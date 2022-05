Ciclismo Opes, domenica a Velletri l’11esima tappa con la Center Bike

Domenica 5 giugno 2022 si terrà l’undicesima tappa del “Giro dell’Agro Pontino” Opes.

Spazio al 4° Trofeo Center Bike, organizzato a Velletri dall’omonima società, ormai storica del circuito di gare ciclistiche Opes.

“Siamo giunti all’undicesima tappa, prima gara del mese di giugno – commentano dalla Commissione Ciclistica Opes – Il 4° Trofeo Center Bike Velletri, circuito oramai noto e riconosciuto come SoleLuna, non solo per la denominazione della strada e del ristorante che ospita la gara da anni, ma anche per le insidie altimetriche ben conosciute da tutti i ciclisti. Ogni giro non darà respiro, da un lato si scende e da un lato si sale, la selezione sarà naturale e sicuramente vedrà l’arrivo o di una fuga o di un gruppetto a ranghi ristretti. La storica asd Center Bike guidata da Fabio Pietrosanti e Lucio Costantini – sottolineano – saprà dare il meglio di se stessa, come sempre fatto, anche questa volta. Già circolano notizie in merito a traguardi volanti in gara. Ci aspettiamo una grande partecipazione per onorare questo 4° Trofeo Center Bike, oramai, gara riferimento del circuito”.

Il ritrovo per tutti a Velletri alle ore 7 presso il Ristorante Soleluna in Via Soleluna. Partenza ufficiale alle ore 8.30.

Il percorso che il serpentone colorato dovrà affrontare stavolta, è di ben 62 km e partirà da via Soleluna, per proseguire poi su via dei 5 Archi, via Passo dei Coresi e via di Carano.

Per tagliare il traguardo il tracciato dovrà essere percorso per 7 volte.

Per ciascuna partenza è previsto anche un “traguardo volante”, ovvero un premio speciale a chi per primo, al terzo giro, passerà all’arrivo.

Per non perdere tutti gli sviluppi di gara è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su www.opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com.