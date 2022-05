Lotta al tabagismo, il 31 maggio giornata mondiale senza tabacco

Martedì 31 maggio si celebra la Giornata Mondiale senza Tabacco, indetta per la prima volta dall’Organizzazione Mondiale per la Sanità il 7 aprile 1988 per incoraggiare le persone ad astenersi per almeno 24 ore dal consumo di tabacco, invitandole a smettere di fumare in via definitiva.

La LILT – Lega Italiana per la lotto contro i Tumori – Associazione Provinciale di Latina, è impegnata tutto l’anno in corsi e campagne di sensibilizzazione e prevenzione che affrontano il problema a 360°.

Il fumo infatti ha conseguenza dannose dal punto di vista dermatologico, urologico, pneumologico, incide negativamente sul trattamento di alcune patologie e l’età in cui si inizia a fumare è determinante dal punto di vista della reversibilità dei danni causati.

Dai recenti incontri per la lotta contro il tabagismo organizzati dalla LILT di Latina e la ASL pontina che costituiscono il Centro Antifumo di riferimento della Provincia per l’Istituto Superiore della Sanità, è emerso che in questi ultimi anni il fumo in età precoce è in costante aumento.

“Cogliamo l’occasione della Giornata Mondiale senza Tabacco per ribadire l’importanza della prevenzione primaria – afferma la Presidente della LILT di Latina Nicoletta D’Erme – e ci rivolgiamo soprattutto ai giovani, poiché il fumo è uno dei pochi fattori di rischio di sviluppare patologie modificabile e ognuno di noi può scegliere consapevolmente di condurre una vita più sana. Quest’anno abbiamo ripreso ad organizzare gli incontri rivolti ai fumatori che vogliono smettere di fumare e dal prossimo anno ricominceremo a fare corsi nelle scuole, perchè la lotta al tabagismo deve puntare sulla sensibilizzazione dei ragazzi”.